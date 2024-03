A Viterbo un anno di eventi per ricordare Giulia Farnese

La manifestazione si chiama "Restitutio Memoriae: il mito di Giulia" e prevede una serie eventi culturali incentrati sulla figura di Giulia Farnese, in occasione del 500 centenario della sua morte.

Giulia Farnese, conosciuta come Giulia la bella, è stata una delle figure più importanti del rinascimento, tanto da essere descritta come la preferita da Papa Alessandro IV Borgia.

Dopo la morte di suo marito Orsino Orsini, nel 1500 divenne la signora di Carbognano, dopo regnò per 20 anni facendo prosperare il paese.

Ed è proprio per celebrare il legame indissolubile che ancora lega la sua figura storica al piccolo Comune della Tuscia, che sono stati ideati una serie di eventi che si svolgeranno dal 23 marzo, al 29 dicembre. La presentazione dell'iniziativa è stata fatta ieri sera nella chiesa di Santa Maria a Carbognano, in provincia di Viterbo.

A illustrare il programma della manifestazione, il Sindaco di Carbognano Agostino Gasbarri e Tiziana Lagrimino della società ST Sinergie che ha curato l'organizzazione degli eventi.

In sala la soprintendente per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale Margherita Eichberg, il consigliere regionale Daniele Sabatini e il presidente della Provincia Alessandro Romoli.

"Parliamo di una serie di eventi che si svolgeranno per tutto il 2024 - ha spiegato il sindaco Gasbarri - cultura, gastronomia, e momenti di riflessione storica, tutto questo per ricordare il personaggio storico di Giulia Farnese, e rivalutare il nostro territorio e le bellezze che ci sono nelle nostre terre, anche in vista del giubileo 2025".



