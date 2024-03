Taxi: a Roma già in corso iter per 1.500 nuove licenze

A Roma il Campidoglio metterà a bando 1.000 nuove licenze permanenti e 500 nuove licenze stagionali, e la procedura è già stata avviata da qualche mese. E' la linea scelta dal sindaco Roberto Gualtieri per affrontare la carenza di auto bianche in città, soprattutto nell'ottica del Giubileo, quando nella Capitale arriveranno milioni di visitatori e di pellegrini. Al momento le auto bianche sono 7.800.

Roma Capitale sta seguendo la procedura 'standard' e non quella prevista dal dl Asset, molto criticato dal sindaco Gualtieri: la nuova norma, ha sostenuto il primo cittadino, è poco conveniente economicamente per il Comune a fronte di una accelerazione solo relativa. Con la procedura standard infatti il provento delle nuove licenze si divide all'80% ai tassisti detentori delle precedenti licenze e al 20% alle casse comunali.

Con la procedura del dl Asset invece il 100% va ai tassisti.

Con la categoria a Roma intanto proseguono le interlocuzioni: in passato i tassisti avevano espresso critiche sul numero, a loro dire troppo alto, delle nuove licenze in arrivo. Il Comune, che già aveva lanciato la possibilità della 'doppia guida', aveva dato segnali di apertura su un ritocco del tariffario, in particolare per le corse brevi considerate al momento meno convenienti dagli autisti.



