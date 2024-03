Corteo pro-Palestina a Roma, dalle casse il rumore delle bombe

Corteo a Roma pro Palestina. In testa ragazzi palestinesi tengono dei lenzuoli bianchi con scritto in rosso 'stop genocidio'. I giovani si sono poi sdraiati per terra mentre dalle casse risuonava il rumore di bombe e missili. Il corteo, partito da poco da Piazza Vittorio, arriverà a piazzale Tiburtino. "Noi la Palestina la vogliamo, non esiste Israele che è uno stato che occupa e che ha colonizzato la nostra terra", ripete Maya, la presidente del movimento degli studenti palestinesi dal megafono.

Tra quelli esposti c'è anche un cartello con sopra una foto del presidente israeliano Benjamin Netanyahu e la premier Giorgia Meloni che si stringono la mano, imbrattata con impronte delle mani verniciate di rosso, a significare il "sangue dei palestinesi" che hanno sulla coscienza. "Palestina libera, stop al genocidio", gli slogan gridati.



