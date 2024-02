Incendio su un filobus a Roma, nessun ferito

Incendio su un filobus stamattina a Roma. E' accaduto intorno alle 9 su via Nomentana all'altezza del civico 261. Sul posto i vigili del fuoco. Interessato un mezzo della linea 90. A quanto riferito dai pompieri, l'autista ha provveduto a far scendere i passeggeri. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e delimitato la zona di intervento. Non risultano feriti.

Secondo Atac invece "sul filobus della linea 90 in regolare servizio su marcia elettrica su via Nomentana, stamane intorno alle 8, si è verificato un surriscaldamento che ha provocato solo fumosità".

"Quanto avvenuto non ha determinato nessuna conseguenza per le persone - aggiunge l'azienda - e non ha danneggiato la vettura che tornerà presto in servizio. Le ragioni dell'evento sono in corso di accertamento da parte dei tecnici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA