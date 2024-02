La Roma si è qualificata per gli ottavi dell'Europa League battendo il Feyenoord per 5-3 dopo i calci di rigore. 1-1 all'andata e 1-1 all'Olimpico dopo i supplementari. Il penalty decisivo per il passaggio del turno a favore dei giallorossi è stato trasformato da Zalewski.



