Parigi 24:Malagò, concorrenza interna in Fidal per portabandiera

"Non siamo mai stati così forti e bravi nell'atletica. C'era il timore che dopo Tokyo venissero smentiti quei risultati, ma in termini quantitativi stiamo continuando, poi qualitativamente è difficile ripetere quanto successo. Ma vanno riconosciuti meriti di allenatori, federazioni, atleti, tutti. C'è una squadra intergenerazionale.

All'interno della Federazione c'è anche una lotta interna su chi potrebbe ricoprire il ruolo di portabandiera a Parigi 2024, ma sono felice che l'atletica ci metta in questa bellissima situazione di imbarazzo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la presentazione degli Europei di atletica leggera che si terranno in giugno a Roma. Parole, quelle di Malagò, che stanno già suscitando una ridda di ipotesi e di nomi, come quelli di Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Massimo Stano e Antonella Palmisano, tutti olimpionici a Tokyo, per il ruolo di portabandiera nell'Apertura di Parigi '24.

"L'intera manifestazione continentale che si disputerà alla vigilia dei Giochi, oltre allo spot realizzato, è in assoluto la migliore credenziale per supportare la candidatura mondiale", ha concluso Malagò parlando anche della candidatura di Roma per i Mondiali di atletica del 2027, a 40 anni di distanza da quelli che lo stadio Olimpico ospitò nel 1987.



