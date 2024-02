Nuoto: Quadarella, ora in me c'è una nuova consapevolezza

Volti stanchi ma in larga parte sorridenti, all'aeroporto di Fiumicino, per gli azzurri del Nuoto rientrati dai Mondiali di Doha intorno alle 14. E l'Italia ha sorriso con 12 medaglie conquistate, tre in più rispetto a Budapest 2022, lcon Simona Quadarella che con le sue due medaglie d'oro nei 1500 e negli 800 stile libero, è stata la protagonista assoluta della spedizione azzurra in Qatar.

"E' un ritorno a casa bellissimo e con un'altra consapevolezza - ha detto appena sbarcata la campionessa romana - Sono felice dei risultati ottenuti. Parigi? Ora la testa è ai Campionati assoluti a Riccione tra due settimane. Ci sarò e, da lì, cominceremo a lavorare bene in vista dell'Olimpiade di Parigi".

Tra gli azzurri rientrati a Fiumicino anche l'olimpionico Gregorio Paltrinieri, bronzo negli 800 stile libero, e la medaglia di bronzo nei 400 misti, la livornese Sara Franceschi, con un appariscente bouquet di girasoli. Poi l'argento nei 200 farfalla Alberto Razzetti, e ancora Sofia Morini, Marco De Tullio, d altri. Ritirati i bagagli tanti abbracci ed il "rompete le righe" prima di darsi appuntamento alla ripresa degli allenamenti.



