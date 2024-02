Atletica: Europei Roma '24, Mezzaroma, Stadio dei Marmi è rinato

"Abbiamo investito in un programma massiccio di riqualificazione del parco del Foro Italico per gli Europei di atletica di Roma '24, perché crediamo che sarà la vera legacy dell'evento. La rinascita dello Stadio dei Marmi è pressoché ultimata, l'impianto è di una bellezza sconvolgente".

Così Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, nel corso della presentazione in Campidoglio degli Europei di atletica 2024 (a Roma dal 7 al 12 giugno). "Abbiamo restaurato tutte le tribune, rifatto il manto erboso al centro dell'impianto, la pista di atletica e le zone limitrofe, per un impianto che non ha eguali. La legacy è creare un playground aperto a tutta la cittadinanza h24 - aggiunge Mezzaroma -. Sono sicuro che gli Europei saranno all'altezza della storia che Roma rappresenta.

Il primo motivo è che la collaborazione tra le istituzioni è massima, e questo fa ben sperare nella positiva riuscita. Il secondo motivo è che si gli Europei svolgono nella città più bella del mondo, e in questo contesto noi di Sport e Salute siamo felici di essere parte integrante".



