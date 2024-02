Atletica: Europei Roma '24; Gualtieri, saranno giorni memorabili

"Gli Europei di Roma 2024? Saranno sei giorni memorabili, ad altissima intensità. Ritrovarsi a 50 anni di distanza dalle imprese di Pietro Mennea e Sara Simeoni è un'emozione particolare". Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, nel corso della presentazione, svoltasi in Campidoglio, degli Europei di atletica leggera in programma nella Capitale dal 7 al 12 giugno.

"Tutti i livelli istituzionali hanno lavorato insieme per questo risultato", le parole del sindaco, per il quale "tra Roma e l'atletica c'è un amore particolare, la nostra città è attraversata dalla memoria collettiva di Olimpiadi, Mondiali ed Europei"."Noi ce la stiamo mettendo tutta - sottolinea Gualtieri - per farlo sentire un evento proprio della città, sentito dai cittadini, in un periodo in cui Roma sta ospitando tanti eventi diversi".

Altro fatto da sottolineare è che "si stiano candidando volontari da tutto il mondo, c'è tanto fermento nelle scuole e si sta facendo eventi con altri eventi in città, come la Corsa di Miguel - dice Gualtieri -. Sono felice che ci saranno anche eventi che si terranno in mezzo alla città, come la mezza maratona, che si correrà nel percorso più bello del mondo e si concluderà dentro lo stadio Olimpico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA