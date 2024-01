De Rossi, con Sinner esportiamo un grande campione

"Lo sport italiano arriva sempre nell'elite degli sport mondiali, fa il giro del mondo che Jannik Sinner sia in finale, è educato, pulito, sembra una bella persona perché non lo conosco, ma esportiamo un grande campione". Lo ha detto Daniele De Rossi, tecnico della Roma, commentando la finale degli Australian Open in corso a Melbourne nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana. "Qualche mese fa sono stato in vacanza con mia moglie a New York, mettevamo la sveglia per vederlo. Purtroppo oggi ci sono tante cose da fare oggi e non potrò guardarlo", ha concluso.



