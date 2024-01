Camion frigo precipita in scarpata su SR630, un ferito grave

Un camion frigo adibito al trasporto del pesce è precipitato in una scarpata che costeggia la Strada Regionale 630 Cassino - Formia nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Ausonia. L'incidente è accaduto nel pomeriggio, all'altezza del km 18+500: forse a causa di un malore del conducente.

Infatti, il punto in cui il camion ha sfondato la protezione in acciaio ed è precipitato nel vuoto si trova in salita mentre quasi tutti gli incidenti avvenuti su quella strada coinvolgendo mezzi pesanti sono stati registrati nei tratti in discesa. I motivi sono all'esame dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, intervenuti per i soccorsi ed i rilievi.

Il conducente è stato raggiunto dagli specialisti del 118, stabilizzato su una tavola spinale e riportato in superficie dove lo attendeva un'eliambulanza con cui è stato trasferito a Roma: ha riportato gravi lesioni che avrebbero potuto essere ancora più serie se non ci fosse stata la folta vegetazione sul fondo della scarpata ad attutire l'impatto.

Per recuperare il camion è stato necessario l'intervento di un mezzo speciale dei Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa per i soccorsi ed i rilievi, causando code e rallentamenti.





