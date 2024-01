Sequestrati dai Nas a Viterbo 7500 chili di olive e 1500 di olio

Durante i controlli effettuati in due frantoi del viterbese, i militari del Nas hanno sequestrato oltre 7500 chili di olive e 1500 chili di olio di oliva.

Nel primo caso si trattava di olive di provenienza sconosciuta, nel secondo, l'olio era sprovvisto di informazione di tracciabilità.

Oltre al sequestro dei prodotti, i due titolari dei frantoi sono stati sanzionati.

Le ispezioni effettuate nella Tuscia, si inserivano in una campagna di controlli nei frantoi, aziende e esercizi di produttività, condotte dai carabinieri del Nas, in collaborazione con il ministero della salute.

Durante la campagna su scala nazionale, sono stati effettuati 1256 controlli, per un totale di 256 violazioni delle norme.

Le irregolarità rilevate riguardavano: carenza di requisiti igienici, mancata manutenzione degli impianti, mancata applicazione delle procedure di tracciabilità e registrazione dell'olio prodotto.

All'inizio di gennaio, il nucleo Nas ha smantellato un traffico di olio di semi, che miscelato con clorofilla e betacarotene, veniva venduto ai ristoratori della capitale come olio extravergine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA