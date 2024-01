Auto esce di strada sulla Casilina, giovane donna in ospedale

Un incidente stradale è accaduto nel pomeriggio sulla via Casilina a Roccasecca, a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia che in quel momento cadeva sulla zona. Una Lancia Ypsilon è uscita di strada andando a schiantarsi con violenza contro lo spartitraffico in acciaio che delimita la carreggiata, a ridosso del muretto di recinzione di una villa.

La donna di 32 anni che era alla guida dell'auto è stata soccorsa dal personale del 118 e dai carabinieri della Compagnia di Pontecorvo: ma per estrarla dalle lamiere incastrate dell'auto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cassino. È stata ricoverata nell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Le sue condizioni sono serie ma per i medici la sua vita non è in pericolo.

Dai rilievi, non risultano coinvolte altre auto. Saranno ora le indagini a stabilire le esatte circostanze e le responsabilità dell'incidente.



