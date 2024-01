A Roma un parco giochi per bambini con disabilità

Quest'anno nella capitale la Befana arriva in anticipo e lo fa portando in dono alla II Municipalità del Comune di Roma un parco giochi inclusivo allestito per offrire ai bambini con disabilità la possibilità di poter giocare senza più limiti e barriere. Il progetto è stato realizzato dall’associazione di clownterapia Teniamoci per Mano Onlus che, attraverso l’evento sportivo itinerante di Tennis e Padel 'Tour del Sorriso 2023' e la distribuzione dei panettoni solidali, è riuscita a raccogliere fondi per la realizzazione del progetto che fa da apripista ad una serie di nuovi “cantieri” che sorgeranno in tutta Italia.

“Per la nostra associazione è un momento di grande gioia e soddisfazione. La nostra missione principale è quella di portare un sorriso a chi combatte la battaglia più difficile della sua vita e per noi è fondamentale non farlo solo negli ospedali, ma anche fuori. Tutti i bambini hanno il diritto di giocare e noi adulti abbiamo il dovere di sostenerli durante il gioco e nella vita di tutti i giorni. In questo caso specifico, ci piace pensare che il gioco sia per tutti: sempre più inclusivo e privo di discriminazioni. Per noi non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per collaborare con il territorio e continuare a lavorare insieme per migliorare la vita dei nostri piccoli eroi” afferma Eduardo Quinto, direttore nazionale di Teniamoci per Mano Onlus.

L’inaugurazione si terrà venerdì 5 gennaio alle ore 10.00 presso Villa Chigi (Parco Don Baldoni – Ingresso Via Somalia).

