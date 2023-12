Furto in abitazione, carabinieri bloccano tre donne in fuga

È rientrata a casa e nel parcheggiare ha notato un'auto sportiva con tre donne a bordo che lasciava il parcheggio. È stato quel dettaglio a consentire ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cassino di intercettare le autrici del furto appena messo a segno in un appartamento del centro cittadino.

Hanno deferito a piede libero tre donne nomadi, di età compresa tra i 24 e i 30 anni e tutte in stato di gravidanza, domiciliate nel campo nomadi della Capitale e già note alle forze dell'ordine. Sono accusate di avere forzato il portone d'ingresso di un appartamento rubando mille euro in banconote di vario taglio, allontanandosi alla guida di un'auto che è stata notata dalla vittima mentre rincasava subito dopo il colpo.

La chiamata ai carabinieri è stata immediata. Il Radiomobile ha intercettato a San Vittore del Lazio le tre donne: sono state portate in caserma e perquisite, trovando la refurtiva e gli attrezzi per scassinare i portoni. Da qui è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Cassino per furto con scasso.



