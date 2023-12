Accoltellò 16enne durante una rissa, arrestato

Arrestato dai carabinieri, su delega della Procura, un 19enne colombiano con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un 16enne romano, avvenuto la sera del 24 settembre a Roma.

Quella serata, infatti, in via dell'Arco di Travertino, all'esterno di un locale di cucina orientale, due gruppi di giovani - sei italiani e nove stranieri - in seguito a una lite iniziarono a fronteggiarsi con calci e pugni, dando vita a una violenta rissa nel corso della quale uno dei giovani tirò fuori un coltello e ferì al petto e di striscio alla spalla il 16enne.

La vittima fu soccorsa e trasportata in ospedale, non in pericolo di vita e sottoposta ad intervento chirurgico, riportando una prognosi di 30 giorni. Al termine di un'attività info-investigativa scattata quella sera stessa, con testimonianze, analisi dei tabulati telefonici, profili social e delle immagini dagli impianti di videosorveglianza del locale e lungo la strada, i Carabinieri della Stazione Tuscolana sono riusciti a raccogliere gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, come autore dell'accoltellamento. I carabinieri hanno rintracciato il 19enne in zona Pigneto e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli.



