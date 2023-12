Sindacati, slitta il dimensionamento scolastico nel Lazio

Slitta il dimensionamento scolastico nel Lazio che prevedeva una riduzione di 37 autonomie scolastiche. I sindacati del comparto Scuola unitariamente hanno chiesto e ottenuto di non procedere al Piano definito in sede di modifica delle Linee Guida della Giunta Regionale elaborate lo scorso 4 dicembre, "in quanto ciò - spiegano - provocherebbe gravi ripercussioni per quanto riguarda l'organizzazione dell'anno scolastico 2024-25".

I rappresentanti degli enti locali presenti hanno chiesto lo slittamento di un anno delle operazioni di dimensionamento, per procedere con un percorso di condivisione e valutazione tecnica delle stesse.

"Grazie al forte impegno e alla costante rivendicazione dei sindacati - scrivono Cgil, Cisl, Snals, Gilda e Anief regionali - si è convenuto di procedere esclusivamente con le sole due proposte pervenute con delibera dei consigli di istituto e successive delibere di Città Metropolitana e Roma Capitale.

Con la delibera della Conferenza Regionale di oggi si segna un passo importantissimo per la salvaguardia della rete scolastica regionale del Lazio e si sottolinea la necessità di porre un argine alla riduzione progressiva dell'offerta formativa sul territorio nel prossimo triennio".

Pertanto i sindacati si aspettano dalla Giunta Regionale il rispetto di tale parere all'interno della prossima delibera.

"Confidiamo che questa scelta costituisca un segnale chiaro per un ripensamento complessivo della norma introdotta nella scorsa Legge di Bilancio", concludono i sindacati.



