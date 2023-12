Maxi incidente sul Grande raccordo anulare di Roma. Il bilancio è di un morto e sei feriti. Nel tamponamento a catena sono stati coinvolti tre mezzi pesanti e due auto. Da chiarire le cause dello scontro avvenuto tra gli svincoli Pisana e Magliana. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Al momento si registrano quattro chilometri di coda in carreggiata esterna.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA