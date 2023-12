A Ladispoli a Capodanno concerto di Gianna Nannini

Sarà Gianna Nannini la super ospite dell'evento in piazza organizzato dal Comune di Ladispoli per la serata di San Silvestro. Lo rende noto il sindaco Alessandro Grando. La regina del rock italiano si esibirà in un concerto live, con la band al completo, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera .

Tra gli artisti che si esibiranno nella manifestazione che si terrà in piazza Falcone, ci saranno anche Ema Stokholma, poliedrica conduttrice radiofonica e televisiva che si esibirà in dj set e il dj Ed7more. L'ingresso è gratuito



