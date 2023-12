Noi rete donne, incontro dedicato a Marisa Rodano

L'incontro conviviale di Noi Rete Donne (Roma, 14 dicembre 2023) si è svolto nel ricordo di Marisa Rodano, cofondatrice della rete nazionale che ha l'obiettivo della Democrazia Paritaria e alla quale partecipano centinaia di donne con alte competenze professionali e tecniche e che hanno differenti percorsi e sensibilità culturali e politiche.

E non poteva che essere questo il timbro della serata, anche alla luce del contributo fondamentale di Marisa Rodano alla rete, costante in un quindicennio di attività. Arrivate da varie regioni per testimoniare e confermare il loro impegno e la loro vicinanza, le numerose partecipanti hanno potuto riflettere sui progetti in corso di attuazione e su quelli programmati per il 2024. In particolare, è stato presentato il lavoro sulle "cifre scomode" che fotografano il persistente divario di genere nel nostro paese. A gennaio il primo appuntamento sarà dedicato a Marisa Rodano, per ricordarne la statura umana e politica anche con una pubblicazione realizzata da Noidonne, che raccoglierà i contributi delle amiche di Noi Rete Donne e di quante e quanti vorranno collaborare. Il successo dell'incontro (come sempre accade nei due appuntamenti annuali di Noi Rete Donne a Roma, a giugno e a dicembre) lo si riscontra sia nella partecipazione sempre folta sia nei rinnovati propositi di iniziative sulle tante tematiche da studiare e approfondire nella cornice della Democrazia Paritaria. La vitalità di questa consistente e qualificata rete è un valore che Noi Rete Donne sottolinea, il cui lavoro collettivo è totalmente libero e autonomo, frutto dell'apporto volontario di tutte coloro che vogliono contribuire mettendo a disposizione competenze e professionalità.



