Blanco, Lazza e Michielin sul palco di Roma a Capodanno

Blanco, Lazza e Francesca Michielin sul palco del Circo Massimo per il concerto di Capodanno a Roma. I nomi degli artisti che animeranno la festa di fine anno nel cuore della città eterna sono stati svelati nel corso della conferenza stampa dal sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessore ai grandi eventi, moda, turismo e sport Alessandro Onorato e da Massimiliano Montefusco general Manager di Rds. "Siamo sicuri che sarà un grande successo, ancor più dell'anno scorso", ha detto Gualtieri. "Confidiamo sia un bellissimo momento per salutare il modo anno nel miglior modo possibile in una città viva, animata", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA