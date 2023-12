Il futurismo di Lodola per il calendario Gemar 2024

I suoi scatti sono stati al centro dell'esposizione nel Padiglione Italia della 53ma Biennale di Venezia, hanno immortalato le campagne di Ducati, CocaCola, HarleyDavidson ,Illy caffè, Carlsberg, Valentino, Vivienne Westwood, Dior e Marvel. Sua la copertina del più celebre disco degli 883 ma ha messo mano anche alle immagini di Timoria, Ron, Gianluca Grignani e Jovanotti. Nei giorni scorsi la sua statua luminosa di Cicerone è stata inaugurata ad Arpino dal sindaco Vittorio Sgarbi. Il fotografo neofuturista Marco Lodola è stato scelto per realizzare il calendario 2024 di Gemar, la più grande produttrice europea di palloncini ecosostenibili e che ha sede a Casalvieri (in provincia di Frosinone) dal 1884 e stabilimenti produttivi in vari Paesi d'Europa.

Il calendario Gemar è un appuntamento artistico che ogni anno sceglie un tema ed un artista al quale viene affidata la realizzazione attraverso figure costruire con i palloncini. Il lavoro è stato interamente realizzato a Lodolandia, a Pavia, nel mese di settembre ed ha visto all'opera i maestri Gemar (che hanno creato in presa diretta le cornici artistiche) in stretta sinergia con Marco Lodola.

Il calendario, come ogni anni, è stato realizzato in tiratura limitata e verrà distribuito gratuitamente: gli eventuali proventi vengono donati in beneficenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA