Suicidio assistito: Rocca,Sibilla Barbieri non aveva i requisiti

"La Asl ieri mi ha fornito il report dopo che Cappato mi ha tirato in ballo, a sproposito, perché lui forse è abituato in maniera diversa ma io come presidente della Regione non ho interferito mai nelle attività proprie delle commissioni mediche. Anzi trovo offensive le parole di Cappato verso questi professionisti seri che hanno esaminato il caso", ha detto il presidente Francesco Rocca, a margine del Consiglio regionale, replicando a Marco Cappato sul caso Sibilla Barbieri, l'attrice 58enne, paziente oncologica, che dopo il no della Asl al suicidio assistito ha deciso di ricorrere all'eutanasia in Svizzera.

"La commissione ha esaminato in due occasioni la richiesta della signora Barbieri e il riesame avanzato dalla signora stessa (il 23 settembre e 25 ottobre ndr). E si è espressa in maniera chiarissima sostenendo che non ricorrevano le condizioni previste sulla parte del sostegno vitale perché i pazienti che richiedono il fine vita devono essere sostenuti artificialmente: questo è uno dei requisiti individuati dalla Corte e mancava del tutto. Questo è un nodo squisitamente etico e politico, che non riguarda invece i professionisti serissimi che in due occasioni differenti hanno esaminato il caso della signora Sibilla", ha sottolineato Rocca.

"Io mi rimetto alle valutazioni della scienza, c'è un quadro normativo chiaro e la Asl mi ha ribadito che è stata seguita in pieno la cornice data dalla Corte costituzionale sulla vicenda - ha ribadito -. Mi dispiace si usino vicende così dolorose per fini politici, che sicuramente saranno pure legittime, ma si tratta di una battaglia politica che deve trovare un suo sbocco nella sede parlamentare - ha aggiunto Rocca -. La Regione applica rigorosamente la normativa nazionale". "Ho fiducia nel lavoro della commissione: ho letto che hanno fatto un esposto e ci sarà chi verificherà, ma io ho piena fiducia perché ho letto la relazione e la serietà con cui è stato esaminato il caso", ha sottolineato Rocca.



