Michel Gondry, 'io una faccia da schiaffi poco cool'

"Come ha scelto Pierre Niney? Avevo bisogno della sua faccia da schiaffi, da personaggio poco cult per rappresentarmi al meglio ne Il libro delle soluzioni in cui in realtà racconto una mia esperienza vera al 70%". Così oggi Michel Gondry protagonista di una masterclass con il pubblico alla Festa di Roma che si chiude oggi. Il regista e sceneggiatore francese, premio Oscar per Se mi lasci ti cancello, si è intrattenuto con fare sornione per oltre un'ora con il pubblico divertito dalle domande e ancora di più dalle sue risposte. Intanto Il libro delle soluzioni suo ultimo film nelle sale italiane dall'1 novembre da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

"Il protagonista di questo film è un regista che fa un atto di resistenza, con la sua creatività, le sue idee, ma a sua volta la troupe a sua volta fa un atto di resistenza, di difesa verso le sue troppo strampalate idee che, tra l'altro potevamo ritardare il film". Artista moderno, eclettico, autore di videoclip per Björk, Daft Punk, Lenny Kravitz, Michel Gondry dice: "Il fallimento è una sequenza di soluzioni intervallate da problemi. Il successo è una sequenza di problemi, intervallati da soluzioni" spiega per raccontare come Marc, il regista protagonista del film. Estroso quanto pieno di dubbi, per terminare il suo nuovo film si rifugia con un manipolo di fedelissimi a casa di sua zia, in uno sperduto villaggio nelle Cevennes. Ma qui, la sua creatività esplode in mille direzioni diverse, gettando la lavorazione nel caos. Per fronteggiare la situazione, Marc inizia a comporre Il libro delle soluzioni, un manuale che raccolga le soluzioni a tutti i problemi del mondo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA