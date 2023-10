Pozzo Specchio, a Roma l'installazione di Pistoletto

La Real Academia de España, nelle celebrazioni del 150/o anniversario della sua fondazione, ospita nel chiostro del Tempietto di Bramante l'installazione 'Pozzo Specchio' di Michelangelo Pistoletto.

L'opera è allestita all'interno del Tempietto che è uno dei simboli del Rinascimento, movimento che pone al centro dell'universo l'uomo e la fede nel progresso scientifico, concetti rappresentati dalla prospettiva. Stessi elementi che riguardano l'arte di Michelangelo Pistoletto - presente ancora nella mostra 'Infinity' nel chiostro del Bramante - che con i suoi quadri specchianti ribalta la prospettiva rinascimentale basata sul progresso e diventa una porta che rompe la parete, includendo lo spettatore e la dimensione reale del tempo.

"Sono onorato di ospitare in questo meraviglioso cortile l'installazione del maestro Pistoletto - commenta Miguel Fernández-Palacios, ambasciatore di Spagna in Italia - che ci sorprende e ci fa riflettere con le sue opere dirompenti in un difficile equilibrio tra essere umano, natura e artificio. Come dirompente era l'arte del Bramante, che ha cambiato la storia dell'architettura". "È un evento che fa dialogare due personaggi rivoluzionari della cultura italiana - ha commentato il curatore Raffaele Quattrone - un dialogo tra due mondi lontani eppure così vicini; la rinascita li accomuna: l'espressione di un inesauribile ottimismo verso l'uomo di Bramante e il rinnovo continuo di Pistoletto dell'attenzione per l'uomo, per la responsabilità dell'uomo". L'opera di Pistoletto fa parte di 'Oggetti in meno', una serie di lavori realizzati ed esposti tra la fine del 1965 e l'inizio del 1966 nel suo studio di Torino.

"Questa è per me un'occasione straordinaria - commenta Michelangelo Pistoletto - per mettere la mia opera in un luogo fondamentale della cultura cristiana, dove san Pietro è stato sacrificato. Il pozzo significa vedere nel pavimento in profondità la nostra immagine dove nasce la cristianità".





