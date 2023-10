Truffano anziani per 15.000 euro nel Viterbese, presi da polizia

Il fatto è avvenuto mercoledì scorso, a Torre Alfina, frazione di Acquapendente, in provincia di Viterbo.

Due uomini originari di Napoli, di cui uno minorenne, sono stati bloccati dagli agenti della squadra mobile di Viterbo, mentre stavano tentando di scappare con 15.000 euro in contanti, frutto di una truffa ad una coppia di anziani del posto. Il personale della mobile, si trovava in zona perché, da una precedente attività investigativa risultava che, in zona potessero essere perpetrati tentativi di truffe agli anziani.

In tarda mattinata gli agenti hanno notato una macchina sospetta passare in una zona isolata.

Quando i poliziotti hanno fermato il veicolo per un controllo, hanno visto il passeggero buttare dal finestrino un piccolo borsello che, ispezionato è risultato contenere 15mila euro in contanti.

Simultaneamente un'altra macchina della polizia ha percorso la strada da cui proveniva la vettura fermata, venendo a conoscenza che, poco distante, era appena stata consumata una truffa ai danni di due anziani coniugi. In questo caso, i due, erano stati contattati telefonicamente da un individuo che, spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri li aveva aveva convinti a farsi consegnare il denaro, dicendogli che il figlio aveva procurato un incidente coinvolgendo una donna con un bambino piccolo che, a seguito del sinistro, versava in gravi condizioni.

Quindi per evitare una denuncia nei confronti del figlio, avrebbero dovuto consegnare tutti i loro risparmi ad una persona che, sarebbe passata a prenderli. I due fermati, sono stati condotti negli uffici della questura di Viterbo.

Per il maggiorenne è scattato l'arresto per il reato di truffa aggravata e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso Viterbo, mentre il minorenne è stato sottoposto alla misura dell'accompagnamento a seguito di flagranza con affidamento alla madre arrivata nel frattempo da Napoli. Il denaro è stato restituito alla coppia di anziani.





