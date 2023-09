Gassmann, 'Globe sarà abbattuto, Roma sarà più povera'

"Leggo che il Globe Theatre di Roma, non potendo essere restaurato, sarà abbattuto. Roma ha perso i suoi teatri più belli: Valle (chiuso da anni) Eliseo (fallito), delle Arti, Cometa (destinato ad altro uso), più tanti altri più piccoli, e ora il Globe. Una Capitale senza teatro perde ricchezza, e non può essere più considerata capitale. Una città abbandonata, che non si ama più. È un lungo inverno di cui non si intravede la fine. Rimarranno solo ristoranti, BB, paninoteche e stuzzicherie… la città più bella del mondo non lo è più. Rip". Lo scrive su twitter l'attore Alessandro Gassmann.

Il caso del teatro in stile elisabettiano di cui Gigi Proietti fu direttore artistico per 17 anni nasce un anno fa, il 22 settembre, quando al termine di uno spettacolo una delle scale di legno crollò ferendo 12 tra adulti e ragazzi di una classe di liceo. Da allora la procura ha messo il teatro sotto sequestro e ha aperto una inchiesta. Di recente sono state notificate le indicazioni tecniche che potrebbero far riaprire la struttura ma per restituire l'agibilità al Globe sarebbero necessari interventi di restauro e consolidamento molto onerosi, per una struttura che sarebbe dovuta essere, nell'idea iniziale, smontata d'inverno e rimontata d'estate.

Così non è stato, e il teatro è rimasto sostanzialmente stabile sotto pioggia e intemperie per anni. Nei prossimi giorni si dovrebbero riunire il Campidoglio, la Fondazione Silvano Toti e le figlie di Gigi Proietti per capire il da farsi: lo scenario che sembra più credibile è quello dell'abbattimento, anche se non viene escluso che il Globe possa essere ricostruire ex novo.





