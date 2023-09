Notte dei Ricercatori, mostre e seminari al Cnr di Montelibretti

Laboratori dimostrativi, seminari divulgativi, mostre, giochi, trekking e performance sonore.

Saranno oltre 50 le attività in programma venerdì prossimo (dalle 18 alle 23) presso l'Area territoriale di Ricerca di Roma 1 del Cnr a Montelibretti in occasione della Notte europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, la manifestazione ideata dalla Commissione Europea con l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica e mostrare l'impatto sociale della ricerca.

L'edizione 2023, che fa parte del progetto Net Science-Scienza insieme, propone un programma che comprende molte attività rivolte al largo pubblico per ogni fascia di età e per ogni tipologia di area/settore di interesse. Bambini, giovani e famiglie avranno la possibilità di incontrare i ricercatori e le ricercatrici e di avvicinarsi al mondo della ricerca e all'innovazione attraverso esperienze di laboratorio sia all'aperto che all'interno, attività ludiche, talk, mostre e trekking scientifici. Oltre al personale del Cnr, alcune attività saranno organizzate dai ricercatori dell'Embl (European Molecular Biology Laboratory) di Roma, del Crea (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) di Monterotondo, e dell'associazione SCool (Science is Cool). Un modo per creare sinergia tra enti di ricerca, aumentare la proposta di attività per il pubblico e valorizzare le risorse scientifiche del territorio. La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici è un evento che si svolge in contemporanea in 26 paesi in tutta Europa, richiamando ogni anno oltre un milione e mezzo di visitatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA