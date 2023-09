Nel Lazio al lavoro per festa e premio per i figli meritevoli

Come per i nonni, per la mamma o per i papà, ora si punta a istituire "la Festa regionale dei figli", anche con dei premi per i più meritevoli. Questa la proposta di legge, presentata dal consigliere della Lega Angelo Tripodi, che oggi ha iniziato l'iter in commissione al Consiglio regionale del Lazio. La proposta prevede, tra l'altro, di istituire il "Premio Regionale del Figlio o della figlia del Lazio", il quale conferisce a quei "figli della Regione che si sono contraddistinti in ambito sociale, assistenziale, economico, sanitario oppure legato alla sicurezza, un premio la cui attribuzione è valutata da un' apposita commissione e conferito direttamente dal Presidente della Regione durante la celebrazione del 15 giugno". Disponendo anche una copertura finanziaria "individuata in 50.000 euro". A protestare è l'opposizione. "Rischiamo di innescare una discriminazione dolorosa su ragazze e ragazzi", afferma la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, a margine della Commissione Affari Costituzionali.

"La festa dei figli non è affatto un residuo nostalgico o una festa ideologica, la mia proposta di legge coinvolge tutti i cittadini residenti del Lazio, senza distinzioni, esalta e esorta i giovani verso modelli positivi, è una festa come tante, come la Festa dei Nonni, istituita con legge dello Stato che prevede il premio per i nonni dell'anno", è la posizione di Tripodi.



