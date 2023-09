Rapina con l'accetta a Viterbo

Il fatto risale a domenica 10 settembre quando, un 36enne di origini pakistane residente nel capoluogo è stato malmenato e rapinato da tre persone.

Alcuni testimoni presenti quel giorno riferirono di aver assistito a una scena di inaudita violenza.

Poche ore dopo la vicenda sulla rete si diffuse un video probabilmente girato da un testimone.

Nel filmato diffuso sui social media si vedeva chiaramente il 36enne mentre veniva inseguito e ripetutamente malmenato dai suoi tre assalitori.

In seguito, la vittima prima di essere accompagnata all'ospedale per le numerose fratture al viso e al corpo riportate durante l'aggressione, raccontò agli agenti di polizia intervenuti sul posto, di essere stato sequestrato presso la sua abitazione da tre persone, una delle quali già conosceva, e di essere stato obbligato a salire a bordo di una macchina di grossa cilindrata di colore blu.

Poi, sempre stando al suo racconto, i tre dopo averlo fatto scendere nei pressi di un parcheggio, per farsi consegnare soldi ed effetti personali lo avrebbero minacciato e colpito ripetutamente con il manico dell'accetta che, uno dei malviventi aveva tirato fuori dal portabagagli della vettura.

Oggi i tre presunti autori del fatto sono stati individuati dagli agenti della polizia di stato.

Il primo è un 25enne di origini romene che, è stato arrestato e condotto immediatamente nel carcere Mammagialla di Viterbo.

Non resa nota, invece, l'identità del secondo malvivente che, comunque è stato segnalato all'autorità giudiziaria.

Il terzo presunto autore dell'aggressione è un 15enne già gravato di una misura di DASPO per una vicenda avvenuta lo scorso mese che, lo vide protagonista insieme ad altri ragazzi di una rapina e un danneggiamento di una minicar ai danni di 16enne.

Per lui è scattata una denunciato a piede libero al tribunale minorile di Roma.



