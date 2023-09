Calcio: giovanili della Roma a Frascati per la Festa dello Sport

Spicca, nell'ambito dell'11a Festa dello Sport di Frascati, l'evento che si terrà nella mattinata di domenica prossima allo Stadio VIII Settembre, vale a dire la kermesse calcistica che vedrà impegnati i ragazzi della scuola calcio della Fc Frascati con i pari età (categorie 2012, '13 e '14) dell'As Roma, graditissima ospite nell'impianto del comune castellano. Una serie di mini partite che terrà impegnati i ragazzi (la direzione della scuola calcio è affidata tra l'altro all'ex calciatore della Roma, Andrea Borsa) a partire dalle ore 9.

Ne va giustamente orgoglioso il presidente del Fc Frascati, Claudio Laureti, che ha rilevato l'intera attività calcistica frascatana proprio in extremis dopo il brusco e repentino abbandono della gestione precedente, ricreando in pochissime settimane le basi del settore calcistico, a rischio collasso: "Abbiamo con noi centinaia di ragazzi, dalla prima squadra ai più piccoli, due squadre di diversamente abili, il settore femminile con la squadra in Eccellenza, doppie squadre in quasi tutte le categorie dell'agonistica. Insomma, un calcio per tutti, aperto a tutti e con grande attenzione al sociale. E' il nostro target che credo si inserisca alla perfezione nella giornata che vede in campo anche altre discipline sportive".

Al termine delle partite, tutti i ragazzi, del Frascati e della Roma, saranno ospiti dello stand della società calcistica a Villa Torlonia, adiacente all'impianto, dove potranno riunirsi con i giovani che avranno preso contatto con tutte le altre discipline sportive, in una giornata all'aria aperta e in una cornice assolutamente invidiabile.



