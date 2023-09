A Fiumicino la quarta tappa Campionato italiano moto d'acqua

È in programma a Fiumicino, da venerdì 15 a domenica 17 settembre, la quarta e penultima tappa del "Campionato Italiano Moto d'Acqua 2023". Le gare si svolgeranno nello specchio d'acqua antistante il Mediterraneo Beach Fiumicino, in Piazzale Mediterraneo. L'appuntamento è organizzato dallA.S.D. Cast Sub Roma, sotto l'egida della Federazione Italiana Motonautica. Sotto l'aspetto agonistico, la manifestazione sarà al via sabato alle 9.15 con le prove libere, cui seguiranno dalle 11.45 alle 14 le prime manche di gara. La seconda parte delle gare prenderà il via alle 14.30. Dopo le manche del pomeriggio, dalle 19.30 alle 20, si svolgeranno le premiazioni della stagione agonistica 2022 per la Spark Giovanile e la Ski Giovanile. Domenica la giornata si aprirà alle 9, sempre con le prove libere, seguite dalle seconde manche dalle 10.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 18.30. Al termine delle gare saranno premiati i vincitori. "Si tratta della prima assoluta per il Campionato Italiano Moto d'Acqua nella cittadina laziale, ma è già un appuntamento importante anche perché si svolge a pochi km dalla capitale", dichiara Vincenzo Iaconianni, Presidente della Federazione Italiana Motonautica.



