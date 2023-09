Spaccio a Cassino, sequestrati 2,5 kg di hashish, 3 arresti

Due chili e mezzo di hascisc sono stati sequestrati e tre giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Cassino nel corso di un'operazione antidroga che ha visto impegnati gli uomini della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato cittadino insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine del Lazio ed i cani antidroga del reparto Cinofili di Nettuno.

Due degli arrestati sono extracomunitari incensurati, in attesa del permesso di soggiorno. Durante un normale controllo dei documenti avevano manifestato un nervosismo che ha insospettito i poliziotti del questore Domenico Condello. Per questo hanno deciso di controllare il loro alloggio insieme ad Isco uno dei cani antidroga di Nettuno. Nella camera da letto la polizia ha trovato 5 involucri di cellophane trasparente con 3 grammi di hashish e soprattutto 5mila euro in contanti dei quali i giovani non sapevano dare spiegazione. Nel secondo alloggio, in un'intercapedine è stato trovato un panetto da circa 43 grammi di hashish.

Isco però puntava con insistenza verso l'alloggio di fronte a quello appena perquisito. Trovata la chiave, i poliziotti hanno trovato in una delle camere 25 panetti di hashish da un etto circa ciascuno. Gli agenti hanno arrestato così anche un terzo giovane extracomunitario.



