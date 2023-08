Morto a Roma l'artista Luca Maria Patella +RPT+

++ RIPETIZIONE CON DATE CORRETTE ++ E' morto a Roma Luca Maria Patella, artista uno dei primi sperimentatori della multimedialità: dalla grafica alla fotografia fino al linguaggio filmico. "L'eclettico artista si è spento ieri nella sua casa romana a 89 anni. Ci stringiamo nel ricordo affettuoso al fianco di Rosa Foschi e di tutti coloro che gli sono stati vicini" annuncia la galleria Il Ponte di Firenze ricordano l'artista.

Nato nella Capitale nel 1934 (RPT nel 1934), Patella ha attraversato per decenni i movimenti artistici che si sono succeduti nel corso degli anni con una ricerca, partita negli anni Sessanta sulle nuove tendenze concettuali.

Compiuti gli studi artistici a Roma, si è dedicato in particolare alla sperimentazione di nuove tecniche calcografiche, ma si è interessato anche di cinematografia sperimentale ed ha approfondito il confronto arte-scienza che ha denominato 'Arte e Non arte'. Ha pubblicato, tra l'altro: Le Gazzette Ufficiali di Luca Patella (dal 1972), Mysterium coniunctionis (1984), Den and Duch disenameled (1988), Versi sale (1998), La fotografia dalla Alfa alla Zeta (2004).

Patella ha fatto parte del gruppo della galleria L'attico, di Roma, e con le sue installazioni è stato presente al Moma e al Mart. I suoi lavori sono stati ospitati in sei edizioni della Biennale internazionale d'arte di Venezia tra il 1966 e il 1993 e si trovano in numerose collezioni, tra le quali lo Stedelijk Museum di Amsterdam, il Modern Museum of art di New York, la Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, l'Istituto nazionale per la grafica di Roma, la Biblioteca nazionale di Francia a Parigi, il Mart di Rovereto. Nel 2000 ha inaugurato in Place de Ninove a Bruxelles una Magrittefontaine, la Fontaine Physiognomique: poggiata su un piedistallo blu, la vasca riprende il profilo di Magritte ed è sovrastata da un getto d'acqua che, nel ricadere nella vasca, lascia intravedere il profilo del pittore surrealista.



