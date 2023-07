La Roma ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo ai belgi del Westerlo di Bryan Reynolds, difensore di fascia americano 22enne, arrivato in giallorosso nel 2021 e dopo una stagione con poche presenze (8 in tutto) ceduto in prestito nella serie A belga. A gennaio 2022 Reynolds era passato al Kortrijk e nell'ultima stagione al Westerlo,che ora lo ha preso definitivamente per 3.5 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA