'C'è tutto il Lazio', parte la nuova campagna per il turismo

È partita la nuova campagna di promozione turistica "C'è tutto un Lazio intorno", con l'obiettivo di aumentare i flussi dei visitatori e i pernottamenti nelle cinque province della regione, promuovendo la ricchezza di un territorio dove arte, tradizioni, storia, paesaggio, scenografie naturali si fondono, creando qualcosa di unico, suggestivo e accogliente. Il claim sarà declinato anche in lingua inglese - "All you need is Lazio" - a sottolineare il mondo di opportunità di cui si può godere semplicemente allungando la permanenza. L'immagine della campagna è quella di un pianeta, il "Pianeta Lazio", dove si fondono le cinque province della regione, con al centro due persone entusiaste che abbracciano idealmente il paesaggio che si sviluppa intorno, a comunicare un messaggio di benvenuto. Tutti gli indicatori dicono che "a Roma si sta registrando un flusso maggiore di visitatori rispetto allo stesso periodo del 2019". E il dato è destinato a crescere. Infatti, "le previsioni dicono che il 2023 non solo sarà l'anno del recupero del comparto turistico, ma sarà soprattutto l'anno del sorpasso sul 2019, quando si annotarono numeri record in ambito turistico". Nello specifico, gli arrivi rappresentano un vero e proprio boom nel primo semestre del 2023. Secondo i dati (provvisori) di Radar, Osservatorio del turismo della Regione, il Lazio ha ottenuto un più 45,88% di visitatori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: più 49,43% a Roma (4.625.696 turisti rispetto a 3.095.479); più 31,45% a Frosinone (160.946 turisti rispetto a 122.440); più 22,07% a Viterbo (124.461 turisti rispetto a 101.955); più 5,04% a Latina (152.576 turisti rispetto a 145.252); più 4,36% a Rieti (21.724 turisti rispetto a 20.817). L'obiettivo della Regione Lazio è quello di avviare la rivisitazione delle normative regionali, favorendo i testi unici volti alla valorizzazione e alla messa a sistema dei comparti legati al turismo, anche e soprattutto in prospettiva del Giubileo 2025.



