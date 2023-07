Lite per la mascherina, Popolizio risarcisce la vittima

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Termina con un risarcimento danni alla vittima la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto l'attore Massimo Popolizio, accusato di lesioni personali per avere aggredito un uomo all'interno di un mercatino dell'usato il 23 gennaio del 2022. Oggi il giudice ha dichiarato estinto il procedimento per intervenuto ristoro economico delle conseguenze dell'aggressione.

L'attore, a seguito di una discussione nata perché la vittima si era abbassata "la mascherina per soffiarsi il naso", aggredì l'uomo "colpendolo con un pugno al volto - è detto nel capo di imputazione - cagionandogli lesioni" al bulbo oculare. La vittima, 53 anni e difeso dall'avvocato Nicola Capozzoli, andò al Pronto soccorso per farsi medicare e refertare e dopo alcuni giorni ha presentato una denuncia ai danni dell'artista. (ANSA).