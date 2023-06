Fiumicino premiato per la quinta volta miglior aeroporto Ue

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - È in un clima di festa che si celebra oggi al Leonardo da Vinci il riconoscimento del Best Airport Awards 2023 da parte dell'Airport Council International (Aci) - associazione internazionale di categoria dei principali aeroporti del mondo - che ha premiato per la quinta volta lo scalo romano come migliore aeroporto d'Europa. A darne annuncio, l'Ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, alla presenza di oltre 500 tra passeggeri e personale di Aeroporti di Roma, all'interno dell'area di imbarco E appositamente allestita, in una vera e propria silent disco: una coreografia con DJ set in cuffia per un pomeriggio di divertimento e spettacolo aperto alla partecipazione di tutti i presenti.

Aci ha assegnato allo scalo di Fiumicino l'Aci Europe Best Airport Award 2023 nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. Questo risultato si aggiunge al riconoscimento del Leonardo da Vinci che per sei anni consecutivi risulta in testa alla classifica europea sulla qualità del servizio espressa direttamente dai passeggeri e alle 5 stelle Skytrax assegnate all'aeroporto romano a gennaio di quest'anno per l'eccellenza operativa e la qualità del servizio erogato ai passeggeri.

I criteri di valutazione del Best Airport 2023 si sono concentrati sulla resilienza operativa e sulla sostenibilità nel contesto di ripresa dal Covid-19. A rendere possibile la vittoria del Leonardo da Vinci, sono stati gli ottimi risultati ottenuti da Aeroporti di Roma su alcuni driver principali quali sostenibilità e innovazione. (ANSA).