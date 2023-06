Bankitalia, nel Lazio Comuni indietro su gare per il Pnrr

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - I comuni del Lazio sono indietro nel bandire le gare e stipulare i contratti relativi al Pnrr mentre una situazione migliore appare per le province e gli altri enti locali della regione. E' quanto emerge dal rapporto della Banca d'Italia sull'economia del Lazio che ricorda come agli enti pubblici (locali e aziende partecipate) sono stati assegnati 10 miliardi di euro per la regione (il 9% del totale nazionale). Le gare bandite e i contratti stipulati sono stati pari a 1,4 miliardi, il 26% delle risorse assegnate.

L'istituto centrale sottolinea peraltro come gli investimenti degli enti locali si siano cotnratti nel 2022 (-3,4%) rispetto alla crescita del 3% del resto del paese a causa della riduzione oeprata dai comuni,l specie da Roma Capitale. Le risorse Pnrr avranno così un effetto di traino agli investimenti: rappresenteranno infatti il 116% della spesa media degli enti territoriali nel periodo pre pandemico. (ANSA).