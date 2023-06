Pride: al corteo Gualtieri, Schlein e Boschi

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Al corteo del Pride 2023 a Roma sono arrivati la segretaria del Pd Elly Schlein, l'esponente di Iv Maria Elena Boschi e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Roma prima fila nelle battaglie per riconoscere i diritti a tutti. Ieri sono arrivate le domande di trascrizione degli atti.

Ci sono sentenze chiarissime e univoche della Cassazione e dicono che la trascrizione di casi questi, che poi stiamo parlando di una fecondazione eterologa, sono legittime e doverose altrimenti sarebbe una discriminazione. Non si capisce perché non si potrebbe fare", ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. (ANSA).