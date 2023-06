'Tour del sorriso', tennis, padel e calcetto solidali per i bambini con disabilità

Giocare a tennis, padel e calcetto partecipando ad una raccolta fondi con l’obiettivo di costruire un parco giochi per bambini con disabilità. Sabato 10 giugno parte dal Circolo Canottieri Roma il 'Tour del sorriso', la manifestazione organizzata dall’associazione di clownterapia 'Teniamoci per Mano Onlus'.

Grazie al protocollo d’intesa tra Teniamoci per Mano Onlus e la II Municipalità del comune di Roma, il parco giochi inclusivo sorgerà a Villa Massimo.

La manifestazione prevede un torneo amichevole tra giocatori di tennis, padel e calcetto che, iscrivendosi alla manifestazione, sosterranno il progetto con una donazione a partire da 20 euro.

Tra le istituzioni che Interverranno alla giornata solidale ci saranno anche Francesca del Bello, Presidente del II Municipio, Federica Serratore, Presidente Commissione Politiche Sociali II Municipio e Gianluca Bogino, Assessore politiche sociali II Municipio.

“Tutti per uno, escluso nessuno, è la filosofia che da diverso tempo Teniamoci per Mano Onlus sta portando avanti nelle sue iniziative dedicate all’inclusività. In modo particolare questo progetto nasce dall’idea di rendere il gioco accessibile a tutti, ricordando ai bambini l’importanza di giocare e di farlo insieme senza farsi ostacolare da barriere fisiche o di pregiudizio. Abbiamo deciso di coinvolgere gli sportivi, perché lo sport è una grande scuola di valori, disciplina e solidarietà, per questo ci auguriamo che tutte le tappe del Tour del Sorriso, oltre che ad essere un momento di sana competitività, siano soprattutto un momento speciale per fare festa insieme!” spiega Eduardo Quinto, direttore generale dell’Associazione Teniamoci per Mano Onlus.

Laboratori creativi, di riciclo, puppets, truccabimbi e giochi di una volta, saranno le attività che intratterranno i bambini e le famiglie durante le partite. La manifestazione terminerà alle ore 18 con la proclamazione della squadra vincitrice della giornata e un aperitivo soft per ringraziare e salutare quanti hanno partecipato all’iniziativa.

