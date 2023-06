Carl Brave, riparto da me e dalla mia Roma

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Dopo gli album Notti Brave e Coraggio, stavolta niente giochi di parole con il suo nome (d'arte e all'anagrafe). Carl Brave (Carlo Luigi Coraggio) torna con il suo terzo lavoro discografico dal titolo Migrazione (s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy), anticipato da Remember, in uscita domani 9 giugno, insieme al singolo Lieto Fine.

Diciannove tracce, quasi un doppio album, arricchite da molte collaborazioni che lo hanno accompagnato in questo nuovo viaggio. Da Rose Villain e Nayt a Mara Sattei, da Bresh a Dargen D'Amico, da Clementino a Dylan, passando per Jake La Furia, Noemi, Sean Michael. "Ho voluto amici e colleghi. Persone con le quali avevo già lavorato e colleghi che stimavo. Con Noemi e Mara ho già collaborato 300 volte, non potevano mancare anche in questa occasione, ma ho voluto provare cose nuove, per dare una sferzata diversa dal solito", racconta il producer e cantante romano. E proprio Roma è un po' il filo conduttore del disco, che si muove tra i vicoli di Trastevere, le atmosfere dei quartieri popolari, il calore dei tifosi dell'Olimpico. Romano e romanocentrico (e romanista sfegato, "la finale persa di Europa League? Bisogna accettarla. Nello sport si vince o si perde. Per fortuna nella musica non è così. Testa bassa e pedalare").

"Sono nato e vissuto qui. Per me è normale parlare e raccontare la mia città, quello che vivo e sento: è una grande fonte d'ispirazione", spiega ancora. Carl Brave raccoglie l'eredità di quella scuola romana che continua a mantenersi viva e a rinnovarsi. "I romani stanno facendo tantissimo. Dal rap, al pop, all'indie è pieno di artisti romani che valgono, che portano avanti la bandiera della romanità".

Tornando al disco, a più di due anni dall'ultimo lavoro il producer 34enne riparte dunque da sé e da casa sua, da ciò che è familiare e autentico per raccontare, con uno stile che si apre sempre di più al pop e al cantautorato, un viaggio ricco di storie.

Carl Brave, che vanta 40 dischi di Platino, porterà Migrazione in tour nei festival estivi a partire dal 23 giugno da Bologna. (ANSA).