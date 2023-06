Economia circolare e sito carbon free, The Circle si espande

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Un'azienda agricola fondata sull'idea di economia circolare e di sostenibilità ambientale che, con i suoi 5mila metri quadri di serre con colture sostenibili, si colloca tra le vertical farm più grandi d'Italia e d'Europa. E un nuovo progetto che prevede un sito totalmente carbon free e capace di simulare i cicli della natura. É The Circle, impresa alle porte di Roma nata nel 2017 dall'intuizione di 4 trentenni esperti in biotecnologie ed energie rinnovabili, che oggi è stata visitata dall'amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella.

Proprio l'agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del ministero dell'Economia ha infatti sostenuto il progetto con n finanziamento di 1,1 milioni di euro grazie all'incentivo di 'Smart&Smart' Italia, è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico in tutte le regioni italiane con l'obiettivo di stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all'economia digitale, valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e incoraggiare il rientro dei cervelli dall'estero.

"In questo posto stanno realizzando la loro idea di futuro e noi li aiuteremo a crescere ancora, sviluppando un impianto di trasformazione dei loro prodotti" ha detto Mattarella parlando dei 4 soci dell'azienda, Valerio Ciotola, Simone Cofini, Lorenzo Garreffa e Thomas Marino. Un'azienda che punta ad espandersi ad Avezzano con la realizzazione del primo impianto di trasformazione biomimetico d'Italia. Il nuovo sito produttivo, 100% carbon free, si estenderà su mille mq, e sarà capace di simulare i cicli della natura senza impattare sull'ambiente: l'utilizzo integrato dell'energia solare e dell'energia termica prodotta dai macchinari, consentirà di completare tutto il ciclo di produzione senza impatto sull'ambiente. E' prevista inoltre l'assunzione di dieci persone A livello nazionale, ha spiegato Mattarella, il progetto ha consentito fino ad oggi la nascita di circa 1.500 startup, l'attivazione di oltre 743 milioni di euro di investimenti e di 571 milioni di euro di agevolazioni concesse, per un totale di 9400 posti di lavoro generati. (ANSA).