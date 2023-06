Vescovo su Madonna di Trevignano, 'fedeli disertino gli eventi'

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il vescovo di Civita Castellana Marco Salvi "sconsiglia" ai fedeli di partecipare agli incontri di Trevignano. In attesa del giudizio della Commissione, che dovrà pronunciarsi sulle presunte apparizioni della Madonna, e "in base ai primi orientamenti a cui è giunta la Commissione, tenendo conto della prudenza secolare della Chiesa in casi come questo, si sconsiglia ai fedeli di partecipare a tali eventi, fino a un pronunciamento definitivo da parte della preposta autorità".

Mons. Salvi chiede che "i sacerdoti in particolare si astengano dall'esprimere pubblicamente, nell'esercizio del loro ministero, la loro opinione personale sul fenomeno". (ANSA).