Undici artisti e un giardino, a Veio l'Ordine nascosto

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - L'Ordine Nascosto è il titolo di una mostra di arte contemporanea che si inaugura a Roma, sabato 3 giugno, in un giardino del complesso del Parco Archeologico di Veio. Una scelta variegata di sculture e installazioni, in un'operazione di connessione con quella rete di piccoli e grandi innesti naturali che rispecchiano l'essere umano, viene esposta nel giardino del Consorzio La Giacinta, di proprietà di due degli artisti in mostra, Alberto Emiliano Durante e Giulia Manfredi. Oltre alle loro, ci sono opere di Fausto Roma, Yo Akao, Sergio Baldassini, Antonio Barbieri, Emanuele Giannetti, Chiara Lecca, Alice Padovani, Silvia Scaringella e Ludovico Tersigni. Insieme hanno scelto di ridelineare lo spazio espositivo all'aperto secondo una mappatura cognitiva, in una mostra collettiva fruibile fino al 3 luglio a cura di Francesca Romana de Paolis. Le opere sono collocate in punti precisi del giardino, secondo il disegno fortemente simbolico della Spirale Aurea, ovvero una figura geometrica che rappresenta l'espandersi dell'anima cosmica dalla quale tutto si origina e diventa manifesto. (ANSA).