Torna il Rino Gaetano Day, ospiti Leo Gassmann e Giulio Wilson

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Si terrà il 2 e 3 giugno al Parco Talenti di Roma il Rino Gaetano Day, la tradizionale manifestazione organizzata dal 2011 da Anna e Alessandro Gaetano (sorella e nipote dell'artista) per ricordare il cantautore nella data in cui ricorre il 42/o anniversario della scomparsa.

La 13/a edizione ha come tema centrale la sostenibilità ambientale e supporterà la Sea Shepherd Italia. Oltre alla Rino Gaetano Band, tanti artisti e ospiti si alterneranno sul palco per dare nuova vita con le proprie interpretazioni alle canzoni di un genio mai dimenticato. L'evento inizierà alle 18 con una selezione inedita di brani che ascoltava Rino, dalla sua personale collezione di vinili, realizzata da Alessandro Gaetano, che verrà trasmessa fino all'opening dei progetti musicali emergenti (sia venerdì che sabato). Il 2 giugno si esibiranno Dario Gabrieli, Matteo Massetti e Antidoti Label. Seguiranno Naive, Matteo Costanzo e Mille, artista già nota al pubblico del Rino Gaetano Day. Il 3 giugno saliranno sul palco gli emergenti Thogo e LAVE. A seguire Guidobaldi e Daniele De Gregori. La Rino Gaetano Band, l'unica tribute ufficiale di Rino Gaetano fondata nel 1999 dalla sorella Anna per tenere viva la memoria dell'artista, accompagnerà il pubblico in entrambe le serate in un viaggio tra racconti e canzoni diverse eseguite per ripercorrere la ricchissima produzione artistica di Rino fatta di sei album e un live (Ingresso Libero, Mio fratello è figlio unico, Aida, Nuntereggae più, Resta vile maschio, dove vai, E io ci sto, Q Concert), viaggiando nell'introspezione più profonda, ma al tempo stesso spensierata, dell'animo umano. Venerdì 2 giugno presenterà la serata LaMario e gli ospiti saranno Leo Gassmann, Comete e Luciano D'Abbruzzo. Sabato 3 giugno presenteranno Gaia Messerklinger e Greg. Gli ospiti saranno Pierdavide Carone, Lorenzo Lepore e Giulio Wilson.

Antonio Rezza e Flavia Mastrella parteciperanno con un videosaluto che verrà trasmesso nel corso di entrambe le serate.

(ANSA).