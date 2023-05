Roma: Dybala verso il recupero, domani ultimo test

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - La rifinitura di domani sarà quella che dirà se e quanto Paulo Dybala potrà giocare con la Roma nella finale dell'Europa League in programma mercoledì a Budapest contro il Siviglia. Sicuramente dei miglioramenti negli ultimi giorni ci sono stati, e delle risposte positive dalla caviglia infortunata sono arrivate anche se ieri nella parte di allenamento in gruppo ha giocato evitando i contrasti avversari.

La 'Joya' domani partirà comunque con la squadra e se riuscirà a sostenere l'intera rifinitura potrà essere utile a gara in corso. Difficile oggi immaginare ancora che possa partire titolare. (ANSA).