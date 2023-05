E. League: Roma; Bove 'meritiamo la finale e Mou è speciale'

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Mi aspetto una finale come si deve, perché durante tutto l'anno abbiamo meritato di esserci quindi ne siamo molto contenti. Lo meritano anche loro. Il Siviglia viene dalla Champions League, quindi merita ancora di più il posto in finale". Lo ha detto Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ai canali Uefa a due giorni dalla finale di Europa League.

Parlando di Mourinho invece lo definisce "una persona speciale" perché "è una persona vera". Poi ancora: "Tratta il resto della squadra proprio come tratta me, e questa è la cosa più importante. Se ha qualcosa da dirti, lo fa dritto in faccia, e io preferisco le persone così. Quindi mi sono trovata bene con lui fin dall'inizio. Ovviamente mi ha anche aiutato a crescere.

Tutta la sua guida mi ha aiutato così tanto e sono felice per la fiducia che ha in me".

Bove conclude commentando il gol qualificazione con il Bayer Leverkusen: "È stato il culmine di tutto il lavoro che ho fatto qui negli ultimi due anni con l'allenatore, lo staff, con la Roma. Forse i miei primi gol sono stati istintivi: i gol tipici di un giocatore giovane e inesperto. Ma devi lavorare sodo in allenamento per tirare fuori alcuni elementi del tuo gioco, e quando riesci a farlo sul campo, è davvero fantastico". (ANSA).