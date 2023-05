Rissa nella notte con 20 coinvolti, indagano i carabinieri

(ANSA) - ALATRI, 27 MAG - Tavolini ribaltati, sedie scaraventate sul piazzale, sangue per terra: è quanto hanno trovato i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Alatri alle 4.30 della notte scorsa davanti al pub Satyricon 2.0, nella località Tecchiena di Alatri al confine con Frosinone.

A dare l'allarme sono state alcune persone che abitano a poca distanza: al 112 hanno segnalato una violenta rissa in atto tra due gruppi di giovani, con una ventina di persone coinvolte.

All'arrivo delle pattuglie però sul piazzale c'erano soltanto il sangue ed i segni delle scazzottate.

Le indagini si sono subito spostate negli ospedali della zona: al Pronto Soccorso di Alatri i carabinieri hanno trovato un giovane che si stava sottoponendo alle cure dei sanitari per le percosse ricevute; lo hanno identificato e verrà ascoltato nelle prossime ore. Sono state acquisite le immagini delle telecamere installate nella zona per risalire a tutti i protagonisti della rissa. (ANSA).