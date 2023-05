Più caro inviare rifiuti fuori dal Lazio aumenta,+10 mln annui

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La Regione Lazio ha definito e messo nero su bianco quanto costa mandare i rifiuti della Capitale (compreso lo Stato del Vaticano e il comune di Fiumicino) fuori dal territorio per carenza di impianti: 2 milioni e 991.900 euro mensili. L'incremento per ogni tonnellata è di quasi 57 euro e si aggiunge alla tariffa del 2014 di 142,64 euro a tonnellata. Il totale degli extra costi al mese, per tutti i diversi tipi di scarti, è di 852 mila 255 euro (più Iva) per un totale annuo di oltre 10,2 milioni. Le cifre sono contenute in una determina della Regione Lazio del 16 maggio scorso, firmata dalla direttrice Wanda D'Ercole, inviata alla società E.Giovi, gestore del Tmb di Malagrotta. (ANSA).